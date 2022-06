Tractorsluis in Klampovenstraat

“Het lokaal bestuur achtte de plaatsing van de tractorsluis hoognodig omdat de Klampovenstraat een lokale weg is gelegen in open agrarisch gebied en uitgerust is met een tweerichtingsfietspad”, zegt burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be). “De Klampovenstraat is een belangrijke schakel in ons toeristisch en recreatief netwerk. Met de sluis willen we het comfort verhogen voor de fietsers en de wandelaars.” De Klampovenstraat maakt deel uit van een erkend fietsnetwerk en ligt tussen de knooppunten 73 en 81.