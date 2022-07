Systeem van wachtlijst voor serviceflats wijzigt

Turnhout Nieuwe poetskar voor zwerfvuil­vrij­wil­li­ger Danny: “Dubbel en dik verdiend voor zijn grote inzet”

Zwerfvuil, een probleem dat zich over heel de wereld opstapelt. Van het kleinste landweggetje tot de grootstad, overal ergert men zich wel eens aan achtergelaten vuil door de mens. Ook Danny Druyts uit Turnhout stoorde zich hier aan en sinds 2015 is hij aan de slag als zwerfvuilvrijwilliger in de Binkenstad. Sinds vrijdag is Danny op pad met een nieuwe poetskar.

9 juli