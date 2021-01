Sverre (12) schrijft open brief aan minister Ben Weyts (N-VA): “Laat ons alsjeblieft in juni op bosklassen gaan, want ik wil het zesde leerjaar leuk afsluiten”

Vlimmeren/BeerseDe 12-jarige Sverre Kleeren uit Vlimmeren (Beerse) heeft een ontroerende open brief geschreven naar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Met emotionele woorden smeekt hij om op het einde van dit schooljaar op bosklassen te mogen gaan. “We klagen niet, maar deze uitstap zou ik hééééééél graag doen. Waarom zou het niet mogen? In juli zullen we waarschijnlijk toch op verlof mogen of op kamp gaan.”

De 12-jarige Sverre zat er al enkele weken mee in zijn maag. Vorig schooljaar waren er al zoveel uitstappen in het water gevallen en dit schooljaar is het nog niet veel beter geweest. “Hij zit niet in een jeugdbeweging of iets dergelijks, daarom kijkt hij echt wel uit naar die uitstap”, zegt zijn mama Tinne Janssen. Toen ik voorstelde om eens een brief te schrijven, is hij daar blijkbaar over beginnen nadenken (lacht). Hij wilde de brief voor de beslissing van de minister de wereld in sturen, want na de beslissing is het misschien te laat. Ach, misschien komt het allemaal wel goed, maar ik denk dat we allemaal onderschatten wat deze hele coronacrisis ook voor -12-jarigen betekent. Ze mogen misschien nog wel iets meer, maar in hun beleving moeten ze ook veel missen.”

Hoop

Sverre zelf hoopt stiekem op goed nieuws. “Ik wil echt heel graag kunnen gaan. Alle leerlingen hebben het moeilijk en als we op bosklassen zouden mogen, zou dat een hele opluchting zijn. Wij zijn een toffe klas en willen een plezante afsluiting”, zegt Sverre. “Dat is waarom ik de brief heb geschreven.”

Hierbij de integrale brief:

Beste minister Ben Weyts,

Hebt u even tijd voor mij? Mijn naam is Sverre. Ik zit in het zesde leerjaar in Triangel in Vlimmeren. Corona is al bijna een jaar in ons land. Al 1/12de van mijn leven hou ik me braaf aan alle regels. Ook al ben ik nog jong, ik heb al heel wat moeten missen. Denk maar aan feestjes van vrienden en familie, voetbalmatchen, uitstapjes, schoolreis en studiereizen, schoolfeest, de kermis, kerstmis bij familie, de Maasklassen vorig schooljaar.

Ik moest het maar ondergaan want er was geen keuze. Maar het is wel heel jammer. Wij klagen niet veel en iedereen heeft zijn eigen zorgen. Maar over één ding maak ik me nog veel zorgen.

Voordat u beslissingen neemt over meerdaagse uitstappen, wil ik u zeggen waar ik nog van wakker lig. Onze klas gaat eind juni normaal een week naar Kemmel. Ik zou heeeeeel graag die uitstap kunnen doen. Ik heb zoiets nog nooit gedaan. Ik wil het zesde leerjaar op een leuke manier afsluiten met mijn vrienden. De vaccinaties geven me al wat hoop, maar je weet nooit.

Voordat u nee zegt, wil ik u er graag op wijzen dat 1 week later de grote vakantie begint. Dan mogen we waarschijnlijk op reis naar het buitenland, op kamp met elke jeugdbeweging die we maar willen of sportkampen plannen week na week. Ik zie niet waarom onze bosklassen dan niet zou mogen, met onze klasbubbel.

Wilt u mijn brief en mijn bezorgdheid meenemen bij uw beslissing?