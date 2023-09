Update Meester Peter krijgt zes jaar cel voor aanranding van meisjes uit zijn klas

Meester Peter T. (62), de leerkracht van basisschool Sint-Franciscus in Turnhout die terechtstond voor aanranding van zestien meisjes uit zijn klas, is veroordeeld tot zes jaar cel. Hij krijgt daarnaast gedurende 20 jaar maatregelen opgelegd rond contact met minderjarigen. Zijn voormalige directrice is vrijgesproken voor schuldig verzuim.