“Achter zijn masker van toffe meester zat een pedoseksu­eel”: rechtbank velt vonnis tegen leerkracht die jarenlang meisjes aanrandde in de klas

Hij ging héél geniepig te werk. Anders had Peter T. (62) nooit over een periode van 29 jaar slachtoffers kunnen blijven maken. De leerkracht nam zijn ‘knuffelmeisjes’ op de schoot en randde hen aan in volle klas. “Er was een soort gedoogbeleid. De directrice hield het stinkende potje dicht”, zegt openbaar aanklager Hanne Hendrickx. Woensdag krijgen meester Peter én zijn directrice te horen welke straf daar tegenover staat.