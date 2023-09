Backyard Festival en gevangenis Merksplas slaan handen in elkaar: “Geïnter­neer­den hielpen ons met de opbouw van het festival­ter­rein”

De zesde editie van het Backyard Festival in Merksplas vindt dit weekend voor het eerst plaats op de Kolonie in Merksplas. Speciaal voor die gelegenheid werkt de organisatie samen met het Gevangeniswezen en de gevangenis van Merksplas. Enkele geïnterneerden hebben geholpen bij de opbouw en een van de bands heeft in de gevangenis ook een optreden geven. “Dit is meer dan voor herhaling vatbaar”, zegt Fien Boeckx van de organisatie van Backyard Festival.