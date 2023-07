Stevige buien met een enkele keer onweer in Beerse vandaag

Histori­sche grondruil brengt Konijnen­berg naar het hart van Vosselaar: "Vergroenen tot aan het Remi Lensplein"

Het gemeentebestuur en de lokale kerkfabriek wisselen onderling vier gronden uit zodat beide partijen kunnen werken aan hun toekomstplannen. Dankzij de grondruil kan de gemeente namelijk basisschool Centrum opknappen én het dorpshart vergroenen. Voor de kerkfabriek ligt er een nieuwe parochiezaal in het verschiet. “Grote plannen die we graag al in gang zetten voor de volgende legislatuur”, zegt burgemeester Gilles Bultinck (Volk).