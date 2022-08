Stad Worst gaat voor Vlaamse recordpoging: “Om ter luidst meezingend publiek op een zelfgekozen recordnummer: decibelmeter moet naar 105"

VlimmerenDe Worstenfeesten breken alle records dit jaar. En zaterdagavond willen ze er in Vlimmeren alvast nog een wereldrecord bij doen. Na de langste worstenketting, de langste fietsketting of ‘Marielouisen’, willen ze nu het officiële wereldrecord ‘luidkeels meezingend publiek’. En de organisatie zelf vestigt ook een record: de optredens zijn uitverkocht en ze tellen een recordaantal deelnemers aan de kleinevelokeskoers.

Volledig scherm de rij fietsers krijgt vorm voor de recordpoging in 2018 © Ton Wiggenraad

Ze kunnen er wel wat van in Vlimmeren. In 2018 stelden ze het wereldrecord van de langste fietsketting scherp. Dat stond toen op 1.186 fietsen ergens in Bangladesh. Stad Worst maakte er 1.921 van. Vijf jaar eerder hadden ze zichzelf – als Stad Worst zijnde – een verplicht wereldrecord opgelegd. Dat van de langste worst. En uiteraard lukte dat ook in Vlimmeren met een worst van niet minder dan 3.543,6 meter. Het record stond op naam van het Italiaanse Piedimonte Etneo met 2.551,40 meter. En in 2010 was er het ludieke wereldrecord op de Marie-Louise van Bart Kaëll. Het doel was 500 mensen die op de grond mee zouden roeien op het nummer. Het werden er 1.882.

Vlaamse recordpoging

Tijd dus voor nog eens een nieuwe recordpoging, niet? “Maar dit jaar houden we het op een Vlaamse recordpoging”, zegt Luc Dockx. “Om 22 uur gaan The Foolse de hele feesttent uitdagen met de recordpoging ‘om ter luidst meezingend publiek’. Via een poll kan iedereen het recordnummer kiezen en omstreeks 23.30 uur gaan we er dan voor. Dan moeten we de teller op 105 decibel halen.”

Volledig scherm Een foto uit 2013: slager Paul Van Mechgelen (links) wordt bij het worstendraaien gehompen dooe Marc Bollansee (m) en Geert Goethals van de organisatie van de worstenfeesten. © Ton Wiggenraad

Nog records

Maar ook de organisatie van de Worstenfeesten zelf heeft enkele persoonlijke records gevestigd. “Voor het eerst in de geschiedenis zijn zowel de vrijdag- als de zondagavond volledig uitverkocht”, zegt Luc Dockx. “Hetzelfde geldt voor de tickets die we voorzien hadden in verschillende zones voor K3 op zaterdag. Met 170 deelnemers tussen 6-12 jaar noteert de 17de Kinderkoers overigens een recordaantal deelnemers. Op zaterdagavond is er om 18.30 uur het 47e Gemeentespel met een recordaantal deelnemers uit de eigen en buurgemeenten. Op zondagmiddag om 13.00 uur starten meer dan 360 volwassen vrouwen en mannen, verdeeld in meer dan 50 ploegen, in de 66e Kleinvelokeskoers. Ook een record”, lacht Luc Dockx nog. “We kunnen dan ook best een recordaantal frisse pinten en witte/zwarte worsten voorzien.”

Volledig scherm Het record van roeien op de Marie Louise van Bart Kaell uit 2010. © ton wiggenraad

