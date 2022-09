Sportieve lopers van lokaal bestuur schenken 1.500 euro aan Hoeve Megusta

De estafetteloop voor het goede doel werd georganiseerd door IOK Afvalbeheer ter ere van 60 jaar IOK. Toen de leden van het loopteam bij Hoeve Megusta binnenstapten, was de verbazing daar groot. “De hoeve werd in september 2021 overgenomen en ze hebben nog heel wat opknapwerk voor de boeg en ze hebben nog veel plannen”, klinkt het. “Daarom zijn we blij dat we hen een steuntje in de rug kunnen geven.”