Schepen Rommy Swinnen (56) overleden na strijd tegen kanker: “Beerse en Vlimmeren zullen haar missen”

Rommy Swinnen was gemeenteraadslid sinds 2 januari 2013. Met de verkiezingen in oktober 2018 haalde ze vanop de lijst CDE-Vlim.be een heel mooi resultaat met 816 voorkeurstemmen. In de coalitie CDE-Vlim.be-Beerse Plus was Rommy sinds januari 2019 schepen van Sport, Mobiliteit, Kinderopvang, Burgerzaken en Wijken & Buurten, Gezondheid. “Rommy stond bekend als een warme, sociale vrouw met een groot hart voor Vlimmeren. Ze was daar enorm graag gezien”, vertelt burgemeester Bart Craane.

“In haar politieke carrière zette ze zich in voor de drie R-en: Rust, Rein en Regelmaat. Met Rust doelde ze op veiligheid in je buurt, op straten en (speel)pleinen. Want ze vond dat iedereen een rustige en veilige omgeving verdient. Haar tweede R staat voor een beter groenonderhoud in onze straten, pleinen, natuurgebieden en op begraafplaatsen. Regelmaat was haar derde en laatste R en daarmee wilde ze benadrukken hoe belangrijk het is om een luisterend oor te bieden, er te kunnen zijn voor elkaar - met een lach en een traan. Ze streefde er naar om altijd zoveel mogelijk in overleg te zoeken naar een oplossing voor een probleem. Ze geloofde in het principe ‘samen sta je sterk’. Dat was Rommy ten volle uit.”

Hartjesweide

Als schepen realiseerde ze de uitbreiding van de sportcluster op het Leetereind in Vlimmeren met in 2021 onder andere de aanleg van een kunstgrasveld en de opening van een hypermoderne openlucht rijpiste bij ruitervereniging LRV Beerse. “In hetzelfde jaar was ze ook de drijvende kracht achter de inrichting van een hartjesweide op de drie begraafplaatsen en de troostplek op de hoek van de Statiestraat en Kerkenhoek in Vlimmeren in samenwerking met Ferm Vlimmeren. Deze plek kwam er speciaal voor nabestaanden van overleden coronaslachtoffers”, vervolgt Craane.

Volledig scherm Rommy Swinnen aan het regenboogzebrapad in de Gasthuisstraat, samen met N-VA-raadslid Hanne Lenaerts (N-VA). © Toon Verheijen

“Verder stond Rommy aan de wieg van de eerste fietsstraten en pakte ze onze schoolomgevingen flink aan op vlak van verkeersveiligheid. Ook trok ze mee aan de kar van projecten zoals de bouw van het nieuwe skatepark en de nieuwe kantine van voetbalclub KFC Lentezon. Beide zullen in de komende maanden opgestart worden. Ook verdedigde Rommy de belangen van haar geliefde Beerse en Vlimmeren in een aantal grotere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals Regio in Transitie en Vervoerregio Kempen. Beerse en Vlimmeren zullen Rommy missen. Ze was een bekwame en gedreven collega.”

Rouwregisters

Het gemeentebestuur legt vanaf komende maandag, om 15.30 uur, tot en met maandag 3 juli twee rouwregisters klaar voor iedereen die een boodschap wil achterlaten voor de familie van Rommy. De rouwregisters kunnen ondertekend worden in de polyvalente zaal op de eerste verdieping van Sportcentrum ’t Beerke en bij de oude pastorie in Vlimmeren. Ondertekenen in Vlimmeren kan tot en met 25 juni op weekdagen en in het weekend doorlopend van 8.30 tot 19 uur. Van 26 juni tot en met 3 juli is dat doorlopend van 8.30 tot 16 uur.

In het sportcentrum kan je hiervoor terecht op weekdagen van 8.30 tot 22 uur, op zaterdag van 8 tot 15.30 uur en op zondag van 9 tot 12 uur. Het rouwregister wordt nadien aan de familie bezorgd. Online condoleren zal ook mogelijk zijn via www.verstappen.be/rouwberichten.html. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 25 juni om 14 uur, in de Sint-Quirinuskerk van Vlimmeren.

