Rode Kruis Beerse-Merksplas start verkoop pleisters

Zó groeide moerassig domein uit tot ‘Het Plezantste Land’: “Na twee drenkelin­gen ging zwemvijver Bobbejaan­land al snel dicht”

Met de paasvakantie is ook het pretparkseizoen bij Bobbejaanland in Lichtaart bij Kasterlee weer begonnen. Duizenden mensen vinden jaarlijks de weg naar het park dat uitgroeide van een zwemvijver tot één van de strafste pretparken in de Benelux. In 1959 kocht Bobbejaan Schoepen het domein aan, meer dan zestig jaar is het de thuis voor tientallen attracties. Benieuwd wanneer jouw favoriete attractie er kwam? Duik dan samen met ons in de rijke geschiedenis van ‘Het Plezantste Land’.