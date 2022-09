REM-B organiseert opendeurdag voor klanten, Vereniging Ondernemend Beerse plant bedrijfsbezoek speciaal voor lokale ondernemers

Vlimmeren/Merkspas Motorrij­der gewond na aanrijding op kruispunt

Een 45-jarige man uit Merksplas is donderdagavond gewond geraakt in Vlimmeren (Beerse). Hij raakte er rond 19.30 uur betrokken in een verkeersongeval op het kruispunt van Draaiboom met de Kerkstraat. Het slachtoffer was onderweg met zijn motor toen hij werd aangereden door een auto. De man is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

