REM.B Hydraulics deelt geen goodiebags uit, maar laat per bezoeker aan ‘experience days’ een boom planten

Het was een bewuste keuze van REM.B om te kiezen voor een boom in plaats van voor een goodiebag of een ander geschenkje. De bomen zullen aangeplant worden via Go Forest. “Bossen remmen de klimaatverandering af en vormen het belangrijkste reservoir voor biodiversiteit. Helaas is ontbossing een van de grootste oorzaken van klimaatverandering onder invloed van de mens”, zegt Paul Dickens. “Go Forest wil de natuur herstellen door de juiste boomsoorten te planten in gebieden waar ze positieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit, de CO2-opslag, de tewerkstelling, het levensonderhoud en de plaatselijke economie. Jose Hidalgo van de Firma Veltec en Olga Oleshchuk kunnen zich de trotse winnaars noemen van 100 bomen op hun naam in Idiofa in de Democratische Republiek Congo. Samen met de bomen van de individuele bezoekers trekt REM.B het totaal op tot 700 nieuwe bomen.”