JOP wordt opnieuw een blokspot voor studenten

Studenten die het moeilijk vinden om thuis te studeren, kunnen van maandag 7 augustus tot en met zondag 10 september opnieuw terecht in de Jongeren-Ontmoetings-Plek JOP, in de lokalen boven jeugdhuis Den Beir. Er worden twintig studieplekken voorzien, telkens van 6 tot 23 uur. Zowel vroege vogels als nachtuilen kunnen er dus terecht. Wie er wil kom studeren, moet online reserveren via de webshop van de sportdienst.