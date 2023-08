Dieven stelen stuurkolom uit voertuig

Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een bezoek gebracht aan een bedrijf in de Raadsherenstraat in Turnhout. Medewerkers van het bedrijf stelden vrijdagochtend rond 7 uur vast dat er was ingebroken in één van de voertuigen. Het geviseerde voertuig stond buiten de omheining van het bedrijf geparkeerd. De daders sloegen een raam van het voertuig stuk en gingen aan de haal met de stuurkolom.