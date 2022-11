Politie klist dieven na inbraak bij Stella Bikes

Malle/Antwerpen Oplichter die paard van topruiter Ludo Philippa­erts verkocht, gestraft met twaalf maanden cel

Patrick S. is woensdag veroordeeld tot twaalf maanden cel en 8.000 euro boete. De correctionele rechtbank van Antwerpen vond het bewezen dat hij zich onvermogend had gemaakt, omdat hij de bekende ex-springruiter Ludo Philippaerts geen schadevergoeding wilde betalen. De beklaagde had hem veertien jaar geleden opgelicht bij de verkoop van het toppaard Amaretto d’Arco dat intussen al overleden is.

11:29