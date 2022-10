Politie gaat patrouilleren langs skatepark in opbouw na vandalisme: “We investeren graag, maar we vragen dan wel respect”

Het lokaal bestuur maakt werk van een groot skatepark aan de Rerum Novarumlaan dat samen met de skaters is ontworpen. Ondertussen is de aannemer klaar met de betonwerken en gaat de technische dienst starten met de omgevingsaanleg. “Maar we merken helaas dat het skatepark ’s avonds al gebruikt wordt ook al is het nog afgesloten met nadarhekken”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Er is zelfs al een auto opgereden. Wij investeren als gemeente graag in een ontmoetingsplaats voor jongeren, maar het is jammer om te zien dat er zo onrespectvol mee wordt omgegaan.”

Politiecontrole

De politie zal de komende tijd regelmatig patrouilleren, want er zijn heel wat vandalenstreken vastgesteld. “Het afsluitdeksel van de luchtfilter van onze kraan werd opengebroken. In de betonnen constructie zijn grote brokken zand gegooid. Rondom het skatepark vinden we ook heel wat blikjes bier, energiedrinks, sigaretten. Afval laat je niet rondslingeren, maar deponeer je in vuilbakken of neem je simpelweg terug mee. Openbare plaatsen behandel je zoals je ook thuis doet Je houdt het netjes en zorgt niet voor overlast en hinder. We begrijpen dat de verleiding groot is om het skateterrein nu alvast uit te testen, maar we vragen met aandrang om nog een drietal weken te wachten.”