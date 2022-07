Politie controleert op juist verankeren van ladingen bij vrachtwagens en aanhangwagens

De politie Regio Turnhout voert met de regelmaat van de klok verkeerscontroles uit op zwaar verkeer. “Je hoort regelmatig berichten in de verkeersinformatie over ladingverlies en dat brengt natuurlijk hinder met zich mee”, klinkt het bij de politie. “Maar los daarvan is er ook het veiligheidsaspect. Stel je maar eens voor dat een vrachtwagen bij het oprijden van een rotonde of het veranderen van rijstrook plots zijn lading verliest en die lading terechtkomt op een andere weggebruiker. Dan zijn de gevolgen vaak niet te overzien. Daarom dat we vaak controles uitvoeren op ‘ladingzekering’. Dat is de manier waarop de lading van een vrachtwagen of aanhangwagen is vastgemaakt. Dat moet gebeuren volgens specifieke regels die wettelijk zijn bepaald. Maar jammer genoeg zijn er nog steeds chauffeurs, maar ook verladers of verpakkers die het niet zo nauw nemen met die regels.”