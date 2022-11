Partners hernieuwen samenwerking voor ontsluitingsweg Beerse: “Totale project zal 8 jaar in beslag nemen”

Turnhout Man (19) takelt slachtof­fer (57) zwaar toe met kapotte glazen fles: “Slagader van pols overgesne­den”

Een 57-jarige man uit Turnhout werd op 27 juni 2021 aan het skatepark in de Begijnendreef tegen de grond gewerkt en zwaar toegetakeld met een glazen fles. Hij moest met spoed geopereerd worden nadat een slagader was overgesneden. De dader was amper 19 jaar. Hij krijgt nu 37 maanden celstraf en moet een schadevergoeding betalen van zo’n 40.000 euro.

9 november