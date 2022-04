OVAM gaat ook grote bedrijfssites onderzoeken op PFAS-vervuiling

Kempen Van carnaval over ontspan­nend fietstocht­je tot Storm op Komst: onze vijf weekend­tips voor de Kempen

De lente is begonnen en de zon doet al aardig haar best om er een aangenaam voorjaar van te maken. In het weekend is het dan ook ideaal om er met vrienden of het gezin op uit te trekken. Heel wat op de agenda en wij selecteerden vijf evenementen voor jong en oud om van dit weekend weer iets leuks te maken. Op de agenda: uit de bol gaan op de kermis, genieten van nog eens een carnavalsoptocht voor en door kinderen, wandelen, fietsen én vettige workshops.

25 maart