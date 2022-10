Oppositie verlaat vroegtijdig gemeenteraad omdat meerderheid deel besparingen in geheime zitting wil behandelen, burgemeester verdedigt keuze: “Eerst met personeel bespreken”

Op de agenda van de gemeenteraad stond een punt waarop de financiële situatie van de gemeente zou besproken worden. Een punt dat gevoelig ligt bij de oppositie. “Wij hadden in december vorig jaar – nog voor de crisis in Oekraïne en de energiecrisis - al gewaarschuwd dat onze schuld onhoudbaar zou worden tegen 2025”, klinkt het bij de voltallige oppositie. “Toen was al duidelijk dat onder dit bestuur de schuld van 14 naar 25 miljoen euro zou stijgen. De autofinancieringsmarge, het cijfer dat aangeeft hoe vlot je je schuld kan aflossen, zakte voor het eerst naar een negatief getal (-292.000 euro in 2022) en voor 2023 tot en met 2025 werd niets extra voor inflatie voorzien. Toen was al duidelijk dat niet de minste schok meer kon opgevangen worden, tenzij het roer werd omgegooid. Nu staan we hier want de meerderheid is centen blijven uitgeven. Het beste voorbeeld is de aankoop van het gebouw van B-Post voor meer dan 1 miljoen euro. Ook werd nog een nieuwe jeugdbegroting goedgekeurd van 160.000 euro. Daarnaast werd voor de verbouwingen van Lentezon niet de 500.000 euro uitgegeven die in het meerjarenplan stond, maar steeg dat bedrag plots naar 1,1 miljoen euro. Niets tegen zo’n project als dat in Lentezon, maar als je weet welke tsunami er op je afkomt, dan doe je dat niet zonder dat geld elders te zoeken en dat gebeurde niet.”