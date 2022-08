Opnieuw Range Rover gestolen, na Itegem en Rijkevorsel nu in Vlimmeren

Eind juli werd in Itegem een exclusieve Ranger Rover Sport gestolen van een vastgoedmakelaar. De wagen werd uiteindelijk snel teruggevonden. Begin augustus werd dan weer de Ranger Rover van Thomas Coeck en Renée Durwael uit Rijkevorsel gestolen. Nu is het opnieuw prijs, maar deze keer in Vlimmeren. Het lijkt er dus meer en meer op dat er een bende aan het werk is. “De daders sloegen toe in de nacht van dinsdag op woensdag om 3.30 uur (opvallend, het tijdstip in Rijkevorsel moet ongeveer hetzelfde zijn geweest, nvdr). “De wagen stond slotvast geparkeerd op de oprit van de woning in de omgeving van Zilvereind, net niet in het centrum van Vlimmeren. De daders waren minstens met twee. De diefstal moet hooguit enkele minuten geduurd hebben.”

Waarschuwen

De dieven hebben apparatuur waarmee ze wagen blijkbaar snel kunnen ontgrendelen en daarna snel wegrijden. In Rijkevorsel hadden ze zelfs het lef om enkele straten verderop even te stoppen om daar dan het trackingssysteem onklaar te maken. Dat hebben ze vermoedelijk ook in Vlimmeren gedaan. Zo kan de eigenaar of de politie niet of alleszins veel moeilijker de juiste locatie van de auto achterhalen. Ook de app waarmee je vanop afstand je auto kan afsluiten of waarop je kan zien welke ritten er recent met de auto zijn gemaakt, werkt na de diefstal niet meer. “We raden eigenaars van een Range Rover aan de wagen zoveel mogelijk in een slotvaste garage te zetten”, klinkt het bij de Politie Regio Turnhout. “Wie geen garage heeft, kan proberen met een of meerdere auto’s van jezelf of een buurman de oprit in te sluiten zodat dieven er niet met de wagen vandoor kunnen.”