Opnieuw kat beschoten in Beerse: “Iemand moet toch weten wie achter deze mishandelingen zit”

Kater Momo werd midden november beschoten. De kater van Joyce Smets en Pieter Backx moet in de omgeving van de Biehal/Vossenbrugstraat getroffen zijn. Het dier kreeg toen vier kogeltjes in zijn kop geschoten. Momo onderging later een operatie en stelt het ondertussen weer goed. Joyce en Pieter gingen toen klacht indienen bij de politie, maar het onderzoek leverde voorlopig niets op. Dat er echter iets aan de hand is in de buurt, staat nu wel vast want een van de voorbije dagen is de kattin Poety beschoten. Dit keer in de omgeving van de Heilaarstraat/Peerdekensstraat aan de overkant van het kanaal. Bij Poety zat het kogeltje in de lies. Haar baasje Wendy Willems ontdekte het pas na enkele dagen. “Ze heeft nogal lange haren en er was me niet echt iets opgevallen”, vertelt Wendy. “Maar plots kon ze niet meer stappen. Ik ben meteen naar de dierenarts gegaan. Na het nemen van de foto zagen ze dat loden kogeltje zitten. Het kogeltje moet er een dag of vijf ingezeten hebben dus ik vermoed dat ze een dag of twee voor de jaarwisseling beschoten is. Volgens de dierenarts heeft ze het maar ternauwernood overleefd. Als er ingewanden geraakt waren, had ze het niet overleefd.”