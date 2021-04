Ongeval met schoolbus in Beerse: kinderen ongedeerd

Beerse Woning tijdelijk onbewoon­baar na uitslaande dakbrand

7 april In de Eikenstraat in Beerse is woensdagnamiddag brand ontstaan in een woning. Het vuur ontstond aan de schouw van de woning, maar de vlammen sloegen al snel over op het dak. De brandweer snelde ter plaatse om de uitslaande dakbrand te blussen. Door de rook- en waterschade is de woning tijdelijk onbewoonbaar. Op het moment van de brand was de poetsvrouw aanwezig. Zij werd door de buren verwittigd van de dakbrand en kon tijdig de woning verlaten.