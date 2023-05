Ongerustheid over woonproject Akkerbeek: “Het is bouwgrond, maar appartementen horen er niet thuis”

“Van een tropisch strand tot een stijlvolle lounge”: Vernieuwde cocktail­bar Barzini biedt voor ieder wat wils

Sinds februari is Barzini aan de Turnhoutsebaan in Schilde weer open. De trendy Apero- en Cocktailbar pikt de draad weer op en dat gebeurt met jong bloed en veel enthousiasme. Als alles volgens plan verloopt zullen klanten deze zomer in dezelfde bar rustig kunnen loungen in een stoel en zich tien meter verderop kunnen wanen op een strand in Ibiza. “Hoe blij mensen zijn als ze weer vertrekken: I thrive on that!”