Nick Nuyts van Bistro Nian mist zijn keuken, maar zet zich met passie in voor de Ambulancedienst Beerse

Herentals/Geel/Turnhout Heylen Vastgoed blijft druk aan het werk tijdens tweede lockdown: “We bereiden ons voor op de ‘’vastgoed­rush’ die na de lockdown zal komen”

5 november Heylen Vastgoed blijft niet bij de pakken zitten, nu blijkt dat de vastgoedmakelaars terug even achter gesloten deuren moeten werken. “De groep bereidt zich voor op de ‘vastgoedrush’ die er zal komen na de tweede lockdown. Daarnaast willen we het werk in de meest veilige omstandigheden laten doorgaan, want het welzijn van de 80 medewerkers is van groot belang” klinkt het.