N-VA pleit voor cashpoints in Vlimmeren en Den Hout

Fietsbib opent de deuren in Peerdekens­straat: “Kinder­fiet­sen krijgen zo een tweede leven”

Beweging.net en Sociaal Engagement hebben in samenwerking met de gemeente Beerse én dankzij de inzet van twee vrijwilligers een fietsbieb geopend in de gebouwen van De Watertoren in de Peerdekenstraat. Het gaat om de 30ste fietsbieb in de provincie Antwerpen en de honderdste in Vlaanderen.