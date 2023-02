N-VA pleit voor camerabewaking aan fietsenstalling in Vlimmeren: “Veel vandalisme en diefstallen”

Bart Smans had de vraag ook al eens gesteld in 2019. Maar voorlopig is er enkel een camera gekomen aan de bushalte in de Sint-Corneliusstraat in Beerse. “De camera in Vlimmeren staan nog niet op de planning”, zegt Bart Craane. “Maar ik ga de vraag toch nog eens stellen, want het is inderdaad toch wel best dat daar ook een camera komt.”