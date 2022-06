N-VA dient bezwaar in tegen aanvraag omgevingsvergunning voor pand op Kerkplein : “Project kost handenvol geld en biedt geen definitieve oplossing”

BeerseOppositiepartij N-VA in Beerse liet al eerder haar ongenoegen blijken over de plannen van het gemeentebestuur om de bibliotheek en enkele vrijetijdsdienten van VAART onder te brengen in een huurpand op het Kerkplein . De partij heeft daarom beslist om officieel bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek. “Dit pand kost 4.500 euro per maand en de verbouwingen zullen een pak geld kosten”, zegt Ben Bols.

De ‘rel’ rond het huren van het pand van de voormalige fitnesszaak op het Kerkplein is al een tijdje aan de gang. De gemeente moest in 2019 op zoek naar een oplossing voor het huisvesten van de vrijetijdsdiensten van Vaart en de bibliotheek nadat werd beslist om het nieuw dienstencentrum in Tempelhof niét te realiseren. Voor de andere gemeentelijke diensten werd – nadat ook het voormalige gemeentehuis niet meer in gebruik is – werd een oplossing gevonden in de Heilaarstraat.

Te hoge kostprijs

Voor Vaart en de bibliotheek liet het gemeentebestuur haar oog vallen op het pand op het Kerkplein, centraal in de gemeente. In mei liet de voltallige oppositie al haar ongenoegen blijken. Door een bouwovertreding liep het dossier vertraging op, maar nu heeft het lokaal bestuur eindelijk een omgevingsvergunning aangevraagd. Maar dat is dus opnieuw niet naar de zin van N-VA. “De financiële gevolgen voor de belastingbetaler zijn gewoon te groot”, zegt Ben Bols. “We gaan dit pand huren voor 4.500 euro in de maand en dat zeven jaar lang. We kunnen geld beter gebruiken om tot een definitieve oplossing te komen. In tussentijd kunnen bestaande gebouwen zoals GC ‘t Heilaar en de bibliotheek gebruikt worden door het personeel.”

Leegstand

Volgens de N-VA is de vergunningsaanvraag onvolledig, creëert de verhuis een leegstand in andere gebouwen en gaan ze lijnrecht in het tegen het beleid. “Zo legt de gemeente de burgers op om zoveel mogelijk te ontharden, maar gaat ze hier wel een tuin verharden. De aanvraag is ook in strijd met eigen visies nota’s en de mobiliteitsstudie is onvolledig”, besluit Ben Bols.