N-VA dient bezwaar in tegen aanvraag omgevingssvergunning voor pand op Kerkplein : “Project kost handenvol geld en biedt geen definitieve oplossing”

Kempen Wat valt er allemaal te beleven in de Kempen ? Wij zetten enkele weekend­tips op een rij

Het is weer bijna weekend en dan kunnen we altijd toch weer een beetje meer ontspannen dan tijdens de week. Het ideale moment ook om er eens op uit te trekken, alleen, met twee of met het hele gezin. Met Clamotte Rock in Herenthout, theaterspektakel Gheelamania, nieuwe wandelingen in de grensstreek, een toertocht door de Noorderkempen en muzikale wandelingen in de Zuiderkempen is er toch weer heel wat te beleven.

27 mei