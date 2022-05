Metejoor, Natalia en K3 op 52ste editie van de Worstenfeesten, namen voor zondag volgen binnenkort

De Worstenfeesten in Vlimmeren staan naast de kinderkoers op zaterdag en de grote Kleinevelokeskoers op zondag ook altijd garant voor heel wat muzikale optredens. “METEJOOR staat voor de derde keer op rij op het hoofdpodium en mag al heel vroeg de feesten aftrappen”, zegt Luc Dockx. “We zijn er best trots op zeker dat hij bij de Mias’s aan de haal ging met drie awards. En voor Natalia mag Vlimmeren de locatie zijn waar zij haar comeback in alle glorie kan vieren. Level Six mag de feestnacht ingaan en hun nieuwe zangeres Lisa Michels komen voorstellen.” De ticketverkoop voor METEJOOR, NATALIA en Level Six start vanaf vandaag via onze site : www.worstenfeesten.be