Meer mogelijkheden tot inrichten van speelstraten

Beerse Audiovisu­eel bedrijf PFL Group en productie­huis MoJuice slaan handen in elkaar: “We kunnen klanten alles in één pakket aanbieden”

Het audiovisueel bedrijf PFL Group heeft met enige trots zijn nieuwbouw op de bedrijvenzone Beerse-Zuid in gebruik genomen. Het begon ooit met een festival en wat feestjes, maar ondertussen is PFL een allround bedrijf geworden in de evenementenwereld en in het organiseren van conferenties wereldwijd in de bedrijfswereld. Met de overname van MoJuice uit Leuven haalt het nu ook een productiehuis in huis. Die laatste is gekend van de memorabele clip ‘It’s Devils Time’.

29 maart