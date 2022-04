Man (41) opgepakt voor aanranding minderjarige en bezit kinderporno: verdachte in 2010 al veroordeeld tot 9 jaar cel na brutale verkrachting in buurt van Universiteit Antwerpen

Beerse/Hemiksem/WestmalleDe onderzoeksrechter in Turnhout heeft een 41-jarige man uit Hemiksem aangehouden voor een poging tot aanranding van een minderjarig meisje (17) en voor het bezit van kinderporno. De verdachte werd in 2010 al eens veroordeeld tot negen jaar cel voor zedenfeiten. Het gaat om R.G., de zogenaamde campusverkrachter die in 2010 een Nederlandse studente brutaal de bosjes introk en verkrachtte in de buurt van de UA.

De feiten vonden vrijdagnacht plaats op de Vlimmersebaan in Beerse. Het slachtoffer, een meisje van 17 jaar oud, reed omstreeks 3 uur ‘s nachts naar huis na een avondje uit in Westmalle. Plots probeerde een man het meisje van haar fiets te trekken. Het slachtoffer kon ontkomen en vluchtte weg met haar fiets. Samen met haar ouders deed ze nog diezelfde nacht aangifte van de feiten. “Het zedenteam van de Politie Regio Turnhout startte meteen een onderzoek en al snel kwam een man uit Hemiksem als verdachte in beeld”, zegt het parket in Antwerpen. “De man werd door het slachtoffer herkend tijdens een fotokeuzeconfrontatie en ook de auto van de man was die bewuste nacht en rond het tijdstip van de feiten gezien door ANPR-camera’s in de buurt.”

Kinderporno

Het parket vorderde een onderzoeksrechter en tijdens een huiszoeking bij de man thuis werd ook nog eens kinderporno aangetroffen. De verdachte is aangehouden op verdenking van aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige en bezit van kinderpornografisch materiaal. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer. De politie zoekt nu verder uit of de man ook nog voor andere gelijkaardige feiten in aanmerking komt.

De man is in elk geval niet aan zijn proefstuk toe. In het najaar van 2010 kreeg hij een celstraf van negen jaar nadat hij eerder dat jaar een Nederlandse studente brutaal had verkracht. Het slachtoffer van toen, een 21-jarig meisje, kwam terug van een feestje en werd in de omgeving van de Groenenborgercampus in Antwerpen van haar fiets getrokken. Eerder die avond van 21 april 2010 had hij al eens hetzelfde gedaan bij een ander meisje, maar dat was mislukt. Bij de Nederlandse studente lukte het dus wel. Hij bedreigde haar met een mes, plakte een tape over haar mond en bond haar handen samen. Daarna maakte hij naaktfoto’s van haar onderlichaam en verkrachtte hij het meisje.

Het slachtoffer legde diezelfde nacht nog een verklaring af. Toen het nieuws bekend geraakte, volgden er nog aangiftes van aanrandingen, maar zij wisten allemaal uit handen van de verkrachter te blijven. Toen R.G. uiteindelijk opgepakt kon worden, werden op zijn computer beelden van fietsende meisjes gevonden en van kinderporno. Na de feiten in Beerse van vorige week, werden er ook weer kinderpornografisch materiaal aangetroffen. Hij bekende toen ook al een poging tot aanranding in 2007 in Schilde.