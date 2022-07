Lokaal dienstencentrum en serviceflats vieren tienjarig bestaan.

Op 16 september tussen 18 en 21 uur staat er een heus kermisbal op de agenda met DJ Toon achter de draaitafel. Uiteraard zijn er ook de nodige hapjes en drankjes voorzien. Vier dagen later, op 20 september, is er een filmnamiddag tussen 14 en 16.30 uur. Dan zal er een film uit de oude doos afgespeeld worden. Op 22 september is er een Surinaams middagmaal in het dienstencentrum, maar dat is helaas al volzet.