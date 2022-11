Lokaal bestuur moet besparen: “Maar geen verhoging algemene belastingen en geen naakte ontslagen”

Net als in andere Vlaamse gemeenten moet er ook in Beerse bespaard worden. “Geen fijne en tegelijk een moeilijke opdracht”, zeggen schepen van Financiën Hans Woestenborghs (BEERSE+) en burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be). “Maar het is wel noodzakelijk. De voorbije maanden hebben we bekeken waar er bespaard kan worden zonder dat er daarbij naakte ontslagen moeten vallen bij het personeel. Wel zal er goed gekeken worden wanneer er pensioneringen zijn of die personen vervangen moeten worden. In het woonzorgcentrum zal dat moeilijker zijn, maar misschien kan dat wel in andere gevallen. Daarnaast willen we ook zoveel mogelijk geplande investeringen nog uitvoeren, maar zaken die geen prioriteit hebben zullen uitgesteld worden. Het opzet is ook om géén belastingen te verhogen.”