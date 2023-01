Lokaal bestuur maakt van vijftien straten extra zone 50

Vosselaar Gouden medaille van 50 jaar carnaval is eindelijk gevonden: “Toen we dat lint zagen, werden we helemaal zot”

“Alaaf, alaaf, alaaf”, met die gevleugelde woorden werd de carnavalsraad Toeten of Blazen vrijdagavond op de hoogte gebracht. Want jawel: na meer dan twee maanden zoeken is de gouden medaille van 50 jaar Vosselaar Carnaval eindelijk opgegraven. “Carnaval zit in ons bloed, maar dat we de medaille écht zouden vinden die avond? Dat hadden we nooit verwacht”, zeggen winnaars Tobbe en Bo.

29 januari