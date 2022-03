Lille en Kasterlee treden toe tot Stadsregio Turnhout: “We waren weeskindjes in de Kempen”

Richtlijnen

Ondertussen hebben de gemeenteraden het licht op groen gezet al klonk er bij sommige oppositieraadsleden toch ook kritiek. “Waarom wachten we het onderzoek niet af naar een mogelijke fusie met Kasterlee?”, vraagt onafhankelijk raadslid Els Peerlinck in Lille zich af. “Zouden we niet beter klein beginnen en dat resultaat afwachten?”. Wim Peeters (CDéV) vroeg dan weer om erop toe te kijken dat Lille niet bekeken wordt als het weeskindje. Volgens schepen Luc De Backer (Inzet) kunnen ze niet langer wachten. “We volgen alleen maar de richtlijnen die door Vlaanderen worden opgelegd”, zegt Luc DE Backer. “Overal is er de tendens naar grotere samenwerkingen en uiteindelijk is gebleken dat de Stadsregio Turnhout de meest logische partner is. Vanuit financieel oogpunt is dit voor onze gemeente ook de beste zaak. Een geef nu toe, met Lille en Kasterlee krijgt de Stadsregio Turnhout er twee prachtige gemeenten bij (lacht).” Iets wat Marleen Peeters alleen maar kan beamen. “Dat woordje stad horen we niet graag (lacht). Dit is gewoon een logische stap. Wij waren de twee weeskindjes in de Kempen. Door samen te werken verhoog je de slagkracht en kan je ook efficiënter werken.” De werknaam voor het uitgebreide samenwerkingsverband is voorlopig RIT: Regiovorming in Turnhout.