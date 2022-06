Leerlingen maken kunstwerken voor vluchtelingen uit Oekraïne

De voorbije weken hadden de leerlingen in de lessen gewerkt rond het thema van de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingen die ook in Beerse terecht zijn gekomen. De leerlingen gingen creatief aan de slag. “In de leefruimtes van enkele woningen is plaats om aparte studeerplekken in te richten voor de kinderen die er zullen verblijven. Met deze kunstwerkjes zullen we de studieruimte aankleden.”