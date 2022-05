Kortfilm ‘Scherven’ zoekt gulle gevers om zware thema’s in de kijker te zetten: “Zoveel mensen kampen met depressie, hopelijk kunnen we hen de hand reiken”

Scherven is gebaseerd op waargebeurde feiten en vertelt het verhaal van Anna, gespeeld door Ann Van den Broeck, een alleenstaande moeder van 2 kinderen. Na haar scheiding belandt ze in een zware depressie. Wanneer ook haar omgeving haar in de steek laat, wordt het voor haar allemaal te veel. Maar dan komt ze Manon (Lio De Block) tegen en verandert haar leven toch.

Dagelijks sterven er in Vlaanderen mensen na een zelfmoord en nog veel meer ondernemen een poging omdat ze in een depressie zitten en geen licht meer zien aan het einde van de tunnel. “Deze cijfers zijn jammer genoeg in stijgende lijn. Hiermee heeft Vlaanderen één van de hoogste zelfmoordcijfers in Europa”, zegt Kenneth Kerckhofs die eerder met andere kortfilms al awards kreeg. “Met ‘Scherven’ willen we daar verandering in brengen. We willen mensen die in een depressie zitten, maar ook hulpverleners een middel aanreiken om hen te helpen. We hebben daarvoor ook het nodige onderzoek gedaan bij specialisten.”

Volledig scherm Een screenshot van de film. © RV

Helpende hand

Aanvankelijk was het alleen de bedoeling dat Kenneth een script zou schrijven voor iemand die dan op haar beurt wel een productiehuis zou zoeken om het te verfilmen, maar op aanraden van zijn cameraman besloot Kenneth de film zelf te maken. “Het is echt absurd hoe weinig mensen bijvoorbeeld het nummer 1813 kennen, de zelfmoordlijn”, zegt Kenneth. “Dat raakte me wel. Ergens hoop ik dat we met deze film mensen kunnen helpen. We gaan ermee naar filmfestivals, maar ook naar hulporganisaties die zich inzetten om mensen met een depressie te begeleiden. Zij kunnen de kortfilm aanreiken om het leven van hun dierbaren terug op de rails te zetten.

Crowdfunding

Om deze kortfilm te kunnen realiseren en hiermee anderen te helpen hun leven terug op het goede spoor te krijgen, werd er een crowdfundingcampagne opgestart: www.voordekunst.nl/projecten/13459 . “We hebben toch wel een budget van zo’n 75.000 tot 100.000 euro nodig. Via de crowdfunding hopen we daarvan toch een deeltje op te halen..” Naast Ann Van den Broeck en Lio De Block spelen ook Wim Danckaert en Stef Vanlee mee in de kortfilm. De cast kwam vrijdag samen in kasteel De Renesse in Malle voor het overlopen van de script en een fotoshoot.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be