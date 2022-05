Kinderen in rolstoel amuseren zich op gloednieuwe jeep en draaimolen van Hoeve Megusta

Naast een zorgboerderij beschikt Hoeve Megusta over twee verblijven aangepast aan mensen met een beperking. Je kan er ook in een eigen tentje overnachten. De drijvende krachten erachter zijn Lisa Cauwenbergh (31) en Geert Cauchie (36), ondersteund door Lisa’s ouders. Het koppel uit Antwerpen heeft zelf een 6-jarig dochtertje met een beperking. “Als we op vakantie gingen met ons gezin, was het eigenlijk geen vakantie. Letterlijk en figuurlijk waren er altijd drempels. We wilden Elinora met alles laten meedoen, maar dan moet je natuurlijk veel heffen en tillen. De douche en het sanitair zijn ook zo goed als nooit aangepast”, vertellen de ouders. “Ik droomde stilletjes van een vakantieoord voor gezinnen met een extra zorgbehoefte. Dan hebben we Hoeve Megusta in september overgenomen.”