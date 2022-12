Kerstspecial in Vlimmeren lokt ruim 400 toeschouwers

De kerstspecial ‘Sterren van de hemel’ vond plaats in de parochiezaal van Vlimmeren. In totaal 37 zangers en zangeressen en één muzikant waren van de partij. Ze speelden de leerlingen van juf Groen, een juffrouw wiens hart het hele jaar vervuld is van de kerstgedachte. “Wegens het grote succes van de vorige edities besloten we ook dit jaar twee shows te spelen”, zegt medeorganisator Karolien Luyckx. “Dit jaar vroegen we wel om vooraf de aanwezigheid te bevestigen, want we hadden al verwacht dat we heel wat toeschouwers zouden trekken. De show moest dus perfect in orde zijn. We nodigden ouders van deelnemende kinderen uit om een handje toe te steken en opnieuw kregen we heel wat hulp aangereikt. De kerstgedachte kwam dus niet enkel op het podium, maar ook ernaast tot leven.”