Kater Momo krijgt zeven kogels van loodjesgeweer in zijn kop: “Dit is gedaan om te doden”

BeerseHet is bang afwachten voor de baasjes van de anderhalf jaar oude kater Momo uit Beerse. Het dier kreeg vermoedelijk zondagnamiddag/-avond maar liefst zeven kogeltjes van een loodjesgeweer in zijn kop. Een specialist moet beslissen of een operatie nog mogelijk is. “Dit was niet zomaar een toevallig schot. Dit is schieten om te doden”, vertelt Momo’s baasje Joyce Smets. “Wie iets gezien of gehoord heeft, laat het alsjeblieft weten voor er nog dieren gaan sterven.”

De kater Momo (1,5) trok er zondag zoals elke dag wel eens op uit in de omgeving van zijn ‘woonplaats' in de Vossenburgstraat/Bierhal. ‘s Avonds kwam hij gewoontegetrouw weer naar huis om te miauwen aan de achterdeur. “Dat miauwen doet hij altijd wel dus dat maakte ons niet meteen ongerust”, vertelt Joyce Smets. “Maar toen hij binnenkwam was hij redelijk vuil en zat zijn hoofd onder het bloed. Zijn neusje leek ook kapot. We wisten niet meteen wat er gebeurd was, maar dachten eerst dat hij waarschijnlijk eens flink gevochten had.”

Volledig scherm Op de röntgenfoto's is duidelijk te zien dat Momo beschoten is met een loodjesgeweer. © Repro Toon Verheijen

Kleine overlevingskans

De dag erna trok Joyce met Momo toch maar naar de dierenarts voor alle zekerheid. Die wilde geen risico nemen en nam enkele röntgenfoto’s van Momo’s hoofd. Het resultaat was redelijk hallucinant. “In zijn hoofd zitten niet minder dan zeven kogeltjes”, zegt een aangeslagen Joyce. “Een van de kogeltjes is dwars door zijn neus gegaan. De kans dat hij het gaat halen is bijzonder klein. Momenteel ligt hij bij de dierenarts aan een baxter. Een specialist gaat waarschijnlijk morgen beslissen wat er nog kan gebeuren. Een operatie of laten inslapen. We hebben er zelf geen goed oog in, maar laat ons hopen.”

Volledig scherm Op de röntgenfoto's is duidelijk te zien dat Momo beschoten is met een loodjesgeweer. © Repro Toon Verheijen

Géén ongelukkig schot

Voor Joyce is het zeker. Dit is niet zomaar een ‘ongelukkig' schot. De foto’s maken ook duidelijk dat het niet om één schot van bijvoorbeeld een jachtgeweer kan gaan, want dan zouden het ronde bolletjes zijn. Op de röntgenfoto’s is duidelijk te zien dat het om kogeltjes gaat van een loodjesgeweer. “Er is bewust zeven keer geschoten op Momo. Zeven keer! Dat is pure dierenmishandeling. Dat is schieten om te doden. Ik weet ook niet wie er achter kan zitten. Het moet duidelijk iemand zijn die katten haat. Ik snap echt niet dat je het over je hart kunt krijgen om zoiets te doen. Eigenlijk heb ik er geen woorden voor. Iemand die iets heeft gehoord of gezien, laat het alsjeblieft weten zodat er niet nog meer katten op zo'n manier beschoten worden. Ik ga in elk geval ook klacht indienen bij de politie.”

Volledig scherm Kater Momo. © Repro Toon Verheijen