Kater Momo krijgt vier kogels van loodjesgeweer in zijn kop: “Dit is gedaan om te doden”

De kater Momo (1,5) trok er zondag zoals elke dag wel eens op uit in de omgeving van zijn ‘woonplaats' in de Vossenburgstraat/Bierhal. ‘s Avonds kwam hij gewoontegetrouw weer naar huis om te miauwen aan de achterdeur. “Dat miauwen doet hij altijd wel dus dat maakte ons niet meteen ongerust”, vertelt Joyce Smets. “Maar toen hij binnenkwam was hij redelijk vuil en zat zijn hoofd onder het bloed. Zijn neusje leek ook kapot. We wisten niet meteen wat er gebeurd was, maar dachten eerst dat hij waarschijnlijk eens flink gevochten had.”

Kleine overlevingskans

De dag erna trok Joyce met Momo toch maar naar de dierenarts voor alle zekerheid. Die wilde geen risico nemen en nam enkele röntgenfoto’s van Momo’s hoofd. Het resultaat was redelijk hallucinant. “In zijn hoofd zitten niet minder dan zeven kogeltjes”, zegt een aangeslagen Joyce. “Een van de kogeltjes is dwars door zijn neus gegaan. De kans dat hij het gaat halen is bijzonder klein. Momenteel ligt hij bij de dierenarts aan een baxter. Een specialist gaat waarschijnlijk morgen beslissen wat er nog kan gebeuren. Een operatie of laten inslapen. We hebben er zelf geen goed oog in, maar laat ons hopen.” Al was er dinsdagavond dan toch een beetje goed nieuws na een bezoek aan de dierenarts. “Momo doet het zeer goed. We kwamen binnen en hij was al direct aan het knuffelen met ons en hij heeft ook al een beetje gegeten terwijl we er bij waren. Nu moeten we morgen woensdag wel afwachten, want de specialist moet nog beslissen of ze mogen blijven zitten of ze er uit gehaald moeten worden.” Maar het doet het gezin wel pijn. Hun zoontje en twee honden waren ook enorm gehecht aan Momo. “Ons zoontje is ermee opgegroeid en een van de honden was altijd met Momo aan het spelen.”