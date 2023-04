Kans op overwegend bewolkt weer in Beerse vanochtend

Gemeente krijgt na Doorgeef­luik Rijkevor­sel ook een sociale kruidenier: “Armoede is er helaas ook bij ons”

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel start in april met een sociale kruidenier. Het wordt een aanbod naast Doorgeefluik Rijkevorsel dat in maart werd opgestart. “Vlaanderen mag dan wel een rijke regio zijn, maar er is veel armoede en dat is ook in Rijkevorsel een trieste realiteit”, zegt schepen van Sociale Zaken Bert Vangenechten (N-VA).