Johnny (76) werd slachtoffer van zinloos geweld op parking van buurtwinkel: "Zo’n crapuul hoort niet op straat”

Johnny Verstraeten (76) uit Berchem was zondag op bezoek bij zijn dochter in Beerse. Wegens het prachtige weer hadden Johnny en zijn 8-jarige kleindochter wel zin in een ijsje. “Rond 14 uur ging ik met mijn kleindochter naar de buurtwinkel A. Walbers om slagroom te kopen voor op ons ijsje. Toen we in de winkel waren viel het me op dat er ook een jong koppeltje aanwezig was, dat ruzie aan het maken was”, vertelt Johnny. “Wanneer we de winkel uitliepen en weer in de auto stapten, zag ik in mijn zijspiegel dat de ruzie tussen het koppeltje heviger begon te worden en hoe de jongen hard tegen de fiets van het meisje begon te stampen.”