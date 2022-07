Johnny (76) krijgt klappen voor ogen van 8-jarige kleindochter: “Zo’n crapuul hoort niet op straat”

Turnhout/Antwerpen Deborah werkt aan podcasts rond moord op voormalig Turnhouts raadslid en dodelijke schietpar­tij door Hans Van Themsche: “Nabestaan­den staan zo sterk in hun schoenen”

Deborah Langman woonde ooit in Turnhout, maar is nu verknocht aan Antwerpen. Ze is muzikante en leerkracht, maar ook verslaafd aan podcasts. Een jaar geleden startte ze er zelf mee en het eerste verhaal werd de moord op voormalig raadslid en schepen in Turnhout, Toon De Preeuw. Verhalen rond de moorden van Hans Van Themsche zitten er ook aan te komen. “Het zijn heftige gesprekken, maar ergens hoop ik dat het de gesprekspartners een gevoel van rust geeft.”

