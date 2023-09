IT-er Ruben (29) leert overheid lesje cyberveiligheid en koopt ‘valse’ staatsbon-site: “Meer dan 2.000 bezoekers per dag door 1 verkeerd lettertje”

Fietsster aangereden door bestelwa­gen

Een fietsster is maandagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Koeybleukenlaan in Turnhout. Het slachtoffer werd er op haar fiets aangereden door een bestelwagen. De fietsster is met lichte verwondingen naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht.