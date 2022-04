Indrukwekkend ‘kunstschip’ moet verzamelplaats worden voor jong en oud: “Door corona geleerd dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten”

Hetzelfde schuitje

“Het idee is ontstaan tijdens de coronapandemie”, zegt Jack Stoffels, initiatiefnemer van het project. “We realiseerden ons dat we allemaal in hetzelfde schuitje zaten of nog steeds zitten. Na wat creatief denkwerk kwamen we op het idee van een kunstschip waar iedereen zijn plaats heeft. We zouden het graag met alle inwoners samen realiseren, want dat zou de verbondenheid nog meer in de verf zetten. We willen dat het niet alleen een kunstwerk is om naar te kijken, maar vooral dat het een ontmoetingsplaats wordt. Waar mensen kunnen rusten, kinderen kunnen spelen, waar je gezellig een babbeltje kunt slaan. Voor de uitvoering wordt samengewerkt met een architect, lokale kunstenaars en worden zoveel mogelijk lokale materialen gebruikt. De jongeren van Jeugdhuis Den Beir helpen om de binnenkant van het kunstschip te beschilderen.”