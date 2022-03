IN BEELD. Brandweer oefent in Lille in de hoop om nog meer vrijwilligers aan te werven om gloednieuwe brandweerkazerne te bemannen

Een auto is tegen de gevel van een woning gereden en de bestuurder zit gekneld. Ondertussen loopt er in de woning ook iets mis en ontstaat daar een brand terwijl er nog mensen in de woning aanwezig zijn. Dat was het scenario wat de brandweerlui van de posten Beerse, Vosselaar en Lille zondagmiddag kregen voorgeschoteld. Een pompwagen, een ladderwagen en een voertuig met materiaal om een technische bevrijding te kunnen doen kwamen ter plaatse. “Zo'n oefeningen zijn wel belangrijk om goed ingespeeld te geraken op elkaar”, zegt Johan Lambregts van de brandweerzone Taxandria. “En voor de rekruten die zich al hebben aangemeld om brandweerman te worden in Lille is het ook een mooie gelegenheid om bepaalde technieken onder de knie te krijgen.”

Vrijwilligers nodig

In de zomer van 2021 opende de ‘noodkazerne’ in het gebouw van de Technische Dienst aan Achterstenhoek. Tegen eind 2024/begin 2025 moet het nieuwe veiligheidscentrum aan Achterstenhoek - met een kostprijs van 4,4 miljoen euro - klaar zijn. Om een volwaardige vrijwilligerspost te hebben, moeten er zo'n 32 brandweerlui gevonden worden. “We hebben momenteel negen mensen die zich al hebben geëngageerd en aan de opleiding zijn begonnen”, zegt Johan Lambregts. “Allemaal supergemotiveerd om aan de slag te gaan. Het klopt dat we er nog een pak meer nodig hebben, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat in orde komt. We organiseren in juni ook nog een roadshow door alle deeldorpen in Lille waar mensen naartoe kunnen komen om ons alle mogelijke vragen te stellen. Maar zelfs als we tegen 2025 geen 32 vrijwilligers hebben, is dat geen drama. Met 18 mensen kunnen we er al voor zorgen dat er ‘s nachts en in de weekends een permanentie is.” De roadshow staat gepland op 12 juni en houd halt in Poederlee aan het Mollenhof (10.30 tot 12 uur), het gemeentehuis van Lille (12.30 tot 14 uur), Kerkplein in Wechelderzande (14 tot 15.30 uur) en Gierle aan de molen (15.30 tot 17 uur).