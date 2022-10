Hanne en Tess geven Beerse meer kleur: “Jonge kinderen op speelse manier bewust maken van diversiteit”

Hanne Schenck en Tess Megens merkten zelf op dat kinderen met een huidskleur soms al op heel jonge leeftijd in aanraking komen met allerlei vormen van discriminatie. Vaak onschuldig, maar het is er wel. Daarom wilden de twee jonge dames met het thema aan de slag gaan bij jonge kinderen. Dat werd uiteindelijk het project ‘Geef Beerse Kleur’. Via de kinder- en jongerenbegroting kregen de twee steun van het lokaal bestuur om hun project uit te werken. “We gaan nu met onze workshop langs alle klassen van het eerste en tweede leerjaar”, vertellen Hanne en Tess in een persbericht. “Via spelletjes leren de kinderen dat iedereen uniek is en dat je huidskleur maar een stukje van je identiteit is. Als afsluiter geven we de kinderen een doosje kleurpotloden met de verschillende huidskleurtinten. Daar mogen ze dan een portret mee kleuren. Wanneer we alle scholen hebben gedaan, zullen we een toonmoment organiseren met alle verschillende portretten.” Afgelopen vrijdagbezochten Hanne en Tess als eerste de basisschool Schransdries.